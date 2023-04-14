Українським збірним заборонили брати участь у міжнародних змаганнях, де будуть присутні спортсмени з росії чи білорусі

Міністерство молоді та спорту заборонило українським збірним брати участь у міжнародних змаганнях, де будуть присутні спортсмени з росії чи білорусі. Це стосується олімпійських, неолімпійських, а також паралімпійських видів спорту. Про це йдеться на сайті відомства.

Зокрема, міністерство наказало департаментам спорту забезпечити відкликання з відряджень офіційних делегацій у разі участі у відповідних змаганнях спортсменів росії чи Білорусі. У разі виявлення таких фактів — забезпечити повернення учасників цих офіційних делегацій на територію України або до місць, звідки їх було відряджено, пише Громадське.

Також відомство рекомендувало всеукраїнським спортивним федераціям здійснювати моніторинг можливої участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях та своєчасно інформувати міністерство у разі виявлення.

З наказу випливає, що у разі порушення його норм, спортивні федерації можуть бути позбавлені статусу національних.

Нагадаємо, нещодавно МОК рекомендував повернути російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Уряд України вирішив бойкотувати спортивні змагання, якщо там братимуть участь спортсмени з росії чи Білорусі. У МОК розкритикували таке рішення та заявили, що воно нашкодить лише українцям.

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