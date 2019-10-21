Улицы возле стадиона «Металлист» перекроют для транспорта из-за футбольного матча

22 октября с 17:30 до 22:30 будет запрещено движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, от ул. Молочной до ул. Полевой.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча на стадионе «Металлист» между командами ФК «Шахтер» и ФК «Динамо».

В это время маршруты некоторых автобусов изменятся.

Так, автобус №260э будет ходить следующим образом: - ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка»), высадка и посадка пассажиров - на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»;

№68э и 232э: конечная остановка - «Ст. м. «Проспект Гагарина»;

№244э: - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова и далее по маршруту;

№251э: - пр. Московский - ул. Морозова и далее по маршруту.

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