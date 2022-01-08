Умер боксёр, нокаутированный в конце 2021 года

Роковой нокаут.

26 декабря прошлого года в Тольятти (Россия) состоялся вечер бокса. В одном из боёв дрались два россиянина — Игорь Семернин и Арест Саакян.

Это был 8-мираундовый поединок, и в заключительном, 8-м раунде, Семернин нокаутировал соперника.

После нокаута Саакян не смог подняться. С ринга его эвакуировали на носилках. Саакян впал в кому. Он был доставлен в больницу.

И, вот, спустя 12 дней после боя Арест Саакян скончался.

Ниже видео боксерского поединка, приведшего к смерти. Нокаут и то, что произошло затем — с 31:50.





Агентство Телевидения Новости