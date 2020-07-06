06.07.2020 21:03
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Уникальная ситуация. Финал Кубка Украины по футболу будет судить харьковчанка Екатерина Монзуль
Стало известно имя арбитра финала Кубка Украины про футболу. Оно такое же, как и имя арбитра двух полуфинальных матчей. Это харьковчанка Екатерина Монзуль.
Получается уникальная ситуация, когда оба полуфинальных поединка и финал мужского Кубка Украины обслуживает один и тот же арбитр-женщина.
Финальный матч между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" состоится в Харькове 8 июля. Впервые финал Кубка Украины пройдет при пустых трибунах.
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