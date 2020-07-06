Уникальная ситуация. Финал Кубка Украины по футболу будет судить харьковчанка Екатерина Монзуль

Стало известно имя арбитра финала Кубка Украины про футболу. Оно такое же, как и имя арбитра двух полуфинальных матчей. Это харьковчанка Екатерина Монзуль.

Получается уникальная ситуация, когда оба полуфинальных поединка и финал мужского Кубка Украины обслуживает один и тот же арбитр-женщина.

Финальный матч между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" состоится в Харькове 8 июля. Впервые финал Кубка Украины пройдет при пустых трибунах.

Агентство Телевидения Новости