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Усик и его новый соперник провели открытуь тренировку перед боем

Усик и его новый соперник провели открытуь тренировку перед боем

Украинскому боксеру Александру Усику, дебютирующему в супертяжелом весе в профессиональном боксе, за три дня до боя нашли нового соперника. И сразу же начались обязательные публичные мероприятия.

Соперником Усика скоропостижнно стал американец Чазз Уизерспун, заменивший попавшегося на допинге голландца Тайрона Спонга.

Уизерспун и Усик по очереди потренировались в Чикаго на открытом воздухе на фоне небоскребов.

Покидал Усик ринг под аплодисменты.


Агентство Телевидения Новости

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