Усик вважає Беллью досвідченим і хитрим суперником

У суботу, 10 листопада український боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик проведе перший захист всіх своїх титулів. Він вийде на ринг проти британця Тоні Беллью. Пряму трансляцію бою українські глядачі зможуть побачити 10 листопада о 22:30 у проекті «Великий бокс» на телеканалі «Інтер».

У Великобританії, де буде проходити двобій, вирушила знімальна група програми «Ранок з Інтером з 7.00 до 10.30». Кожен день в ранковому ефірі «Інтера» – ексклюзивні сюжети і репортажі з місця події.

З першої зустрічі Усика і Беллью на конференції стало зрозуміло: на рингу буде справжня війна. Для українського боксера цей бій – великий ризик, адже на кону всі його пояси, а для британця – шанс усього життя: стати абсолютним чемпіоном. Тоді ж на першій спільній прес-конференції в Великобританії Тоні сипав на адресу Олександра компліменти і високо оцінював його майстерність. Усик добрі слова британця вважає грою, адже Беллью – суперник досвідчений і хитрий: «Це по Сунь Цзи, «Мистецтво війни». Він, напевно, не знає, що я цю книгу читав. З ним потрібно бути дуже уважним від першого до останнього раунду».

За плечами Тоні Беллью – 33 бої на професійному рингу, лише двічі британець зазнавав поразки. Свої головні поєдинки він провів в суперважкому дивізіоні. А ось проти Усика Беллью битиметься в першій важкій вазі. «Боксувати в крузервейте – це було бажання Тоні Беллью, а не моє, – зізнається Олександр. – Я хотів уже в суперважкій вазі боксувати».

Підготовка до одного з найважливіших поєдинків у кар'єрі українського боксера – дуже серйозна. «Я виходжу на ринг виконувати те, що я напрацьовую, – поділився з журналістом програми «Ранок з Інтером з 7.00 до 10.30» Олександр Усик. – У тренувальному таборі я «запалюю» себе і не перестаю «горіти», навіть коли табір завершується. Лише коли бій закінчується, тоді я себе «гашу».

Чи вистачить запалу у Олександра, щоб перемогти британця? Чим закінчиться поєдинок Усик – Беллью, дізнаємося вже в цю суботу, 10 листопада. В Україні пряму трансляцію бою, який буде проходити в Манчестері, ви зможете побачити тільки на телеканалі «Інтер» о 22:30.

Источник: inter.ua

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