Уволен главный тренер полтавской "Ворсклы"

Завершилась эпоха Василия Сачко в команде украинской футбольной Премьер-Лиги "Ворскла" (Полтава).

Как сообщил официальный сайт "Ворсклы", после встречи руководства клуба с Василием Сачко стороны решили не продолжать сотрудничество, досрочного приостановив действие действующего контракта тренера с клубом.

Сачко с 2008 по 2012 гг. был игроком "Ворсклы", где завершил свою карьеру футболиста. Затем вошел в тренерский штаб и в 2013 году стал главным тренером "Ворсклы", пробыв на этом посту 5 лет, 9 месяцев 15 дней.

В минувшем сезоне "Ворскла" добилась наивысшего своего успеха на клубном уровне, став бронзовым призером чемпионата Украины, а в нынешнем сезоне не смогла пробиться в первую шестерку, что в итоге привело к отставке Сачко.

Агентство Телевидения Новости