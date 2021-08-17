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17.08.2021 18:02
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Зачем же так?! Бойцы сильно били друг друга в пах

Зачем же так?! Бойцы сильно били друг друга в пах

Бой пришлось завершить без объявления результата.

В Сингапуре в турнире по смешанным единоборствам промоушна One Championship дрались норвежец Томас Нармо и Элейн Нгалани из Камеруна.

В первом раунде Нармо откровенно гонял камерунца, ударив при этом его однажды больно ногой в пах.

Во втором раунде картина изменилась, и уже доминировал Нгалани. И то ли случайно, то ли умышленно, камерунец отплатил сопернику той же монетой - ударом ногой в пах.

При этом Нармо стало настолько больно, что он не смог продолжать поединок.

В итоге бой был прекращен без объявления результата с формулировкой "случайный удар в пах".

Агентство Телевидения Новости

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