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06.01.2022 17:29
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Зачем же так?! Нокаут ногой в голову во время спарринга

Зачем же так?! Нокаут ногой в голову во время спарринга

Боец смешанных единоборств пренебрёг принципами Fair Play

Американец Шон Стриклэнд готовится к турниру UFC Fight Night 200, который состоится через месяц Лас-Вегасе. Стриклэнд в главном бою турнира будет драться против Джека Херманссона из Швеции.

Пока же, в ходе подготовки, Стриклэнд откровенно избил своего спарринг-партнёра, не делая скидки, что это не реальный бой, а тренировочный процесс. При этом завершилось избиение лишь после того, как Стриклэнд нокаутировал спарринг-партнера ударом ногой в голову.


Агентство Телевидения Новости

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