Зимняя Олимпиада-2022 завершена. Итоговый медальный зачёт

24-е зимние Олимпийские игры, прошедшие в Пекине, сегодня ушли в историю.

Медали в них завоевали спортсмены 29-ти стран, среди которых есть и Украина. «Серебро» фристайлиста Александра Абраменко позволило Украине расположиться в итоговом медальном зачете на 25-м месте.

Победу же праздновала Норвегия, у которой 37 олимпийских медалей Пекина-2022, в том числе 16 золотых. Никакая страна не завоевывала до сих пор столько золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

В первой тройке, вслед за Норвегией, Германия и Китай.

Следующие, 25-я зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии и будут иметь две столицы — Милан и Кортина Д’Ампеццо

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