Зинченко удивился, куда партнер по команде засунул ему руку

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко при праздновании гола оказался на "втором этаже" и в этот момент почувствовал в заднем проходе пальцы своего партнера по команде Николаса Отаменди.

Зинченко превратил произошедшее в шутку. Он сам в социальных сетях разместил фотографию неоднозначного поступка Отаменди, подписав фото: "Что ты делаешь?"

Произошло сие в матче за Суперкубок Англии, основное время которого завершилось вничью - 1:1, а серию послематчевых пенальти выиграл "Манчестер Сити" - 5:4. При этом один из голов забил Зинченко.

Агентство Телевидения Новости