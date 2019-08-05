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Зинченко удивился, куда партнер по команде засунул ему руку

Зинченко удивился, куда партнер по команде засунул ему руку

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко при праздновании гола оказался на "втором этаже" и в этот момент почувствовал в заднем проходе пальцы своего партнера по команде Николаса Отаменди.

Зинченко превратил произошедшее в шутку. Он сам в социальных сетях разместил фотографию неоднозначного поступка Отаменди, подписав фото: "Что ты делаешь?"

Произошло сие в матче за Суперкубок Англии, основное время которого завершилось вничью - 1:1, а серию послематчевых пенальти выиграл "Манчестер Сити" - 5:4. При этом один из голов забил Зинченко.

Агентство Телевидения Новости

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