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Знаменитый боксер провел тренировку на умение терпеть боль
Оставалось лишь стонать и ихображать страдальческую мимику.
42-летний Мэнни Пакьяо - единственный боксер, который становился чемпионом мира в 8-ми весовых категориях, через неделю проведет уже свой 72-й бой на профессиональном ринге. Его соеперником будет Йорденис Угас.
Пакьяо и Угас подерутся за титул «суперчемпиона» WBА в полусреднем весе.
Пока же в Интернет выложено видео тренировки, на котором Пакьяо отрабатывал навык терпеть боль. Тренер довольно продолжительное время бил палкой знаменитого филиппинского боксера по животу и рукам.
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