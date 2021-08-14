Знаменитый боксер провел тренировку на умение терпеть боль

Оставалось лишь стонать и ихображать страдальческую мимику.

42-летний Мэнни Пакьяо - единственный боксер, который становился чемпионом мира в 8-ми весовых категориях, через неделю проведет уже свой 72-й бой на профессиональном ринге. Его соеперником будет Йорденис Угас.

Пакьяо и Угас подерутся за титул «суперчемпиона» WBА в полусреднем весе.

Пока же в Интернет выложено видео тренировки, на котором Пакьяо отрабатывал навык терпеть боль. Тренер довольно продолжительное время бил палкой знаменитого филиппинского боксера по животу и рукам.





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