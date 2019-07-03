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Знаменитый мотогонщик стал постоянно падать на мировых этапах Гран-При

Знаменитый мотогонщик стал постоянно падать на мировых этапах Гран-При

40-летний итальянский мотогонщик Валентино Росси угодил в аварию на Гран-При Нидерландов.

Росси не сумел закончить заезд из-за падения. Обошлось без травм.

Следует отметить, что Росси падал и на двух предыдущих этапах мирового Гран-При - Гран-При Италии и Гран-При Каталонии.

Росси являетмя девятикратным чемпионом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах. Однако, его лучшие годы судя по всему, позади. В последний раз этап мирового Гран-При Росси выигрывал аж два года назад.


Агентство Телевидения Новости

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