Знову «золото» у харків’ян: чемпіонат Європи з важкої атлетики

Харківська спортсменка Світлана Самуляк здобула три «золота» на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.

Спортсменка з Харківщини здобула три золоті медалі 28 липня на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів до 20 років, який проходить в румунському Бухаресті, повідомляють в ХОВА.

Світлана Самуляк виступала у ваговій категорії до 59 кг.

Вона підняла 98 кг у поштовху, 117 кг – у ривку та 215 кг – за сумою двоборства, завдяки чому стала абсолютною чемпіонкою Європи.

Також у цій ваговій категорії срібні медалі здобула українка Ольга Івженко.

Агентство Телевидения Новости