29.07.2023 14:55
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Знову «золото» у харків’ян: чемпіонат Європи з важкої атлетики
Харківська спортсменка Світлана Самуляк здобула три «золота» на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.
Спортсменка з Харківщини здобула три золоті медалі 28 липня на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів до 20 років, який проходить в румунському Бухаресті, повідомляють в ХОВА.
Світлана Самуляк виступала у ваговій категорії до 59 кг.
Вона підняла 98 кг у поштовху, 117 кг – у ривку та 215 кг – за сумою двоборства, завдяки чому стала абсолютною чемпіонкою Європи.
Також у цій ваговій категорії срібні медалі здобула українка Ольга Івженко.