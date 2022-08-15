15 серпня День Войська Польського

Його відзначають в річницю видатної перемоги Збройних Сил Республіки Польща на російсько-більшовицькими ордами в 1920 році під Варшавою.

Тоді пліч о пліч з польськими воїнами були і українці. Як і сьогодні польські добровольці поруч з нами відбивають чергову навалу російських загарбників.

В 1920 врятували не тільки Польщу, а всю Європу від кремлівської червоної орди. А сьогодні ми захищаємо Європу.

Ми вдячні Польщі за всю підтримку. Ми вітаємо польський народ із цим святом і щиро віримо у нашу спільну перемогу.

За вашу і нашу свободу! Za nasza i wasza wolność!

Слава Україні! Слава Польщі!

Юрій Кочевенко офіцер ДШВ

@a_shtirlitz

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1048

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