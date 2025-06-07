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7 червня 1916 року народився Петро Атанасійович Дужий — український письменник, діяч ОУН, референт пропаганди, почесний громадянин Львова (1996)

7 червня 1916 року народився Петро Атанасійович Дужий — український письменник, діяч ОУН, референт пропаганди, почесний громадянин Львова (1996)

Людина, яка присвятила життя боротьбі за незалежність України.

▪️ Народився в селі Карів (нині Львівська область) у багатодітній родині. Змалку виявляв неабиякі здібності: у 4 роки декламував вірші Тараса Шевченка, а в 1930 році екстерном склав іспити за два класи гімназії.

▪️ У 1932 році вступив до юнацтва ОУН, а вже в 17 років був вперше заарештований польською поліцією.

▪️ У 1941–1942 роках брав участь у Північній похідній групі ОУН(б), а з 1944 року став референтом пропаганди Проводу ОУН.

▪️ Пережив 8 арештів та 7 ув’язнень, але не зламався.

▪️ Після війни продовжив підпільну діяльність, організував видавничий осередок “Зелений гай” на Львівщині, був членом редколегій центральних видань ОУН та УПА.

▪️ Помер 24 жовтня 1997 року у Львові, похований на Личаківському цвинтарі.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7096

Новости портала «Весь Харьков»

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