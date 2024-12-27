Або в тюрму, або на війну: полонені на Харківщині окупанти розповіли, як потрапили в Україну

Під час одного з боїв на Харківщині бійці Третьої штурмової бригади ліквідували шістьох окупантів. Ще чотирьох бійці роти Warriors cartel взяли в полон.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Полонені розповіли, як потрапили до війська через російські військкомати, та чому стежать за українськими бійцями у соціальних мережах.

За словами двох окупантів, перед ними стояв вибір – або сісти за ґрати, або підписати контракт та відправитися на СВО, третій планував у такий спосіб заробити, четвертий планував погасити кредити.

Агентство Телевидения Новости