Адміністрація Трампа припиняє фінансування програм боротьби з поліомієлітом, ВІЛ, малярією та харчуванням у всьому світі — The New York Times

Починаючи з другої половини дня середи, Держдеп США у Вашингтоні розіслав по всьому світу електронні листи до поштових скриньок таборів біженців, туберкульозних клінік, проектів з вакцинації від поліомієліту та тисяч інших організацій, які отримували критично важливе фінансування для роботи з порятунку життів людей.

«Ці виплати припиняються для зручності та в інтересах уряду США», — йдеться у листі.

Йдеться про зупинку фінансування близько 5800 проектів, які фінансувалися Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), що свідчить про те, що бурхливий період, коли адміністрація Трампа заявила, що заморожує проекти начебто для перегляду, закінчився, і що будь-яка слабка надія на продовження американської допомоги закінчилася.

Багато з них були проектами, які були звільнені від заморожування, оскільки Державний департамент раніше визнав їхню роботу важливою і такою, що рятує життя.

«Люди помруть, але ми ніколи не дізнаємося про це, тому що навіть програми з підрахунку загиблих скорочені», — сказала доктор Кетрін Кьобутунгі, виконавчий директор Африканського центру досліджень у галузі народонаселення та охорони здоров'я.

Серед припинених проектів — програми лікування ВІЛ-інфекції, які обслуговували мільйони людей, основні програми боротьби з малярією в найбільш уражених африканських країнах, а також глобальні зусилля, спрямовані на викорінення поліомієліту.

Ось деякі з проектів, які, за інформацією The New York Times, були скасовані:

● Грант ЮНІСЕФ на програму імунізації від поліомієліту у розмірі 131 млн доларів, який був спрямований на планування, логістику та доставку вакцин мільйонам дітей.

● Контракт на 90 мільйонів доларів з компанією Chemonics на постачання приліжкових сіток, тестів на малярію та лікування, який мав би захистити 53 мільйони людей.

● Проєкт FHI 360, який підтримував зусилля медичних працівників у громадах, які ходили по домівках у пошуках недоїдаючих дітей в Ємені. Нещодавно було виявлено, що кожна п'ята дитина має критично низьку вагу через громадянську війну в країні.

● Всі операційні витрати і 10% бюджету на ліки Глобального фонду для боротьби з туберкульозом, основного каналу постачання ліків від туберкульозу Всесвітньої організації охорони здоров'я, який минулого року забезпечив лікування від туберкульозу майже трьом мільйонам людей, в тому числі 300 000 дітей.

● Проєкти з догляду та лікування ВІЛ-інфекції, що реалізуються Фондом педіатричного СНІДу Елізабет Глейзер, які забезпечили життєво необхідними ліками 350 000 людей в Лесото, Танзанії та Есватіні, в тому числі 10 000 дітей та 10 000 вагітних жінок, які отримували допомогу, щоб не передати вірус своїм дітям при народженні.

● Проєкт в Уганді з відстеження контактів людей з лихоманкою Ебола, проведення епідеміологічного нагляду та поховання померлих від вірусу.

● Контракт на управління та розподіл медичних матеріалів на суму 34 мільйони доларів США в Кенії, включаючи 2,5 мільйона місячних курсів лікування ВІЛ, 750 000 тестів на ВІЛ, 500 000 курсів лікування малярії, 6,5 мільйона тестів на малярію.

● Вісімдесят сім притулків, які надали допомогу 33 000 жінок, що стали жертвами зґвалтувань та домашнього насильства в Південній Африці.

● Проєкт у Демократичній Республіці Конго, який забезпечує єдине джерело води для 250 000 людей у таборах для переміщених осіб, розташованих у центрі жорстокого конфлікту на сході країни.

● Проєкт у Нігерії, в рамках якого 5,6 мільйона дітей та 1,7 мільйона жінок отримували лікування від важкого та гострого недоїдання. Припинення проєкту означає, що 77 медичних закладів повністю припинили лікування дітей з гострим недоїданням, що поставило 60 000 дітей віком до п'яти років під безпосередню загрозу смерті.

За інформацією видання, це лише частина з десятків критично важливих програм та проєктів, від фінансування яких залежать мільйони життів по всій планеті, і які адміністрація Трампа вважає "більше неважливими" для США.

Джерело: https://t.me/znua_live/191425

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