Адміністрація Трампа просить Верховний суд США заблокувати доступ до документів DOGE

Суддя США наказав DOGE передати деякі записи наглядовій організації «Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні», наголошуючи на тому, що DOGE — урядове агентство, на яке поширюється дія федерального Закону про свободу інформації. Керівнику департаменту також мають право поставити запитання.

У відповідь адвокат заявив, що «надзвичайно широке і навʼязливе» розпорядження судді відволіче DOGE від його місії — викорінення шахрайства, марнотратства і зловживань у федеральному уряді.

Він сказав, що уряд, імовірно, зможе довести, що DOGE (офіс у Білому домі) не підпадає під дію закону про свободу інформації, який дозволяє громадськості ознайомлюватися з урядовими документами.

Джерело: t.me/babel

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