Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:57
Просмотров: 26

Адміністрація Трампа просить Верховний суд США заблокувати доступ до документів DOGE

Адміністрація Трампа просить Верховний суд США заблокувати доступ до документів DOGE

Суддя США наказав DOGE передати деякі записи наглядовій організації «Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні», наголошуючи на тому, що DOGE — урядове агентство, на яке поширюється дія федерального Закону про свободу інформації. Керівнику департаменту також мають право поставити запитання.

У відповідь адвокат заявив, що «надзвичайно широке і навʼязливе» розпорядження судді відволіче DOGE від його місії — викорінення шахрайства, марнотратства і зловживань у федеральному уряді.

Він сказав, що уряд, імовірно, зможе довести, що DOGE (офіс у Білому домі) не підпадає під дію закону про свободу інформації, який дозволяє громадськості ознайомлюватися з урядовими документами.

Джерело: t.me/babel

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: суд, США

Читайте ещё:

Десять найбагатших американців торік збільшили статки на $365 мільярдів
Сегодня 09:09    51
Конституційний суд Румунії відхилив вимогу Сіміона скасувати вибори
Сегодня 07:04    74
Маск дав велике інтерв'ю: у ньому побачили інфантильність, хамство та нападки на журналістку
22.05.2025 10:51    134
Китай хоче замінити США у ВООЗ
22.05.2025 10:25    124
В американському Сенаті помітно зростає нетерплячість щодо введення санкцій проти Росії
22.05.2025 09:20    144
У центрі Вашингтона застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю на виході з Єврейського музею
22.05.2025 09:11    104
У США зламали месенджер, яким користувались урядовці
22.05.2025 08:46    95
Рубио отбивается в Сенате от нападок демократки Джин Шахин, которая требует давить на россию и поставлять оружие Киеву
22.05.2025 07:59    96
АП ВАКС винесла рішення у справі стосовно колишньої виконувачки обов’язків директора держпідприємства «Червоний землероб»
22.05.2025 07:23    94
У Білому домі Трамп провів епічну зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою
22.05.2025 07:19    106
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 