Адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від командування НАТО — NBC News

Упродовж майже 75 років американські генерали керували усіма військовими операціями НАТО в Європі — традиція, яку започаткував Дуайт Ейзенхауер. Але адміністрація Трампа, за словами двох знайомих з її планами джерел NBC у правоохоронному відомстві, розглядає можливість змінити цю ситуацію. Цей крок обговорюється в рамках можливої реструктуризації бойових командувань в рамках "оптимізації" витрат.

Наразі невідомо, скільки часу може зайняти така реорганізація, і яких змін вона може зазнати. Крім того, на ситуацію може вплинути Конгрес.

Відмова від SACEUR (Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі) стала б, крім усього іншого, значною символічною зміною балансу сил в НАТО.

"Відмова США від ролі верховного головнокомандувача НАТО буде сприйнята в Європі як значний сигнал про вихід з альянсу. Це було б політичною помилкою епічного масштабу, і щойно ми відмовимося від командування, повернути ситуацію назад буде неможливо. Ми втратимо величезний вплив в НАТО, і це було б логічно розцінено як перший крок до повного виходу з Альянсу", — написав в електронному листі адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який служив на посаді SACEUR і очолював Європейське командування з 2009 по 2013 рік.

Часові рамки відставки SACEUR, якщо вона відбудеться, поки що не визначені. Генерал армії Кріс Каволі, чинний командувач, перебуває у трирічному відрядженні, яке має завершитися цього літа.

За даними джерел, в рамках обговорюваного плану можуть бути об’єднані п'ять з 11 бойових командувань.

Масштабний план реструктуризації, що розглядається, може також включати дві потенційні зміни: об'єднання Європейського та Африканського командування США в одне, що базується в Штутгарті у Німеччині, а також закриття штаб-квартири Південного командування США у Флориді з метою об'єднання його з Північним командуванням США.

За словами знайомих з планами співрозмовників, об'єднання командувань дозволить військовим заощадити кошти за рахунок скорочення персоналу з дублюючими обов'язками. Якщо всі зміни, що розглядаються, будуть реалізовані, то за перший рік, за розрахунками Пентагону, можна буде заощадити до 270 мільйонів доларів. Ця економія становитиме приблизно 0,03% від 850-мільярдного річного бюджету Міністерства оборони.

Заплановані кроки в Європі можуть зменшити американський вплив там, оскільки США можуть втратити доступ до ключових військово-морських і військово-повітряних баз в Італії, Німеччині, Польщі та Іспанії. Ці бази приносять користь США, наближаючи їх до потенційних місій і надаючи їм більший вплив і доступ до регіональних військових посадовців, а не лише до союзників, вважає американський генерал у відставці, колишній Командувач сил НАТО в Європі Бен Годжес,

Джерела стверджують, що якщо Пентагон вирішить об'єднати AFRICOM і EUCOM в одне командування, це стане частиною обґрунтування ліквідації ролі SACEUR, адже нагляд за такою великою територією вже є достатньо великою роботою для однієї людини і без додаткового нагляду за військовими операціями НАТО.

Ліквідації компоненту протиракетної оборони в ході реструктуризації може зазнати також космічне командування США. У звіті Міністерства оборони стверджується, що місія протиракетної оборони вже виконується службами та іншими бойовими командуваннями, тож "може бути ліквідована без шкоди для операцій".

Окрім скорочення витрат на 270 мільйонів доларів, США, ймовірно, також зупинять заплановане розширення американських сил в Японії, що дозволить заощадити близько 1,18 мільярда доларів.

У обґрунтуванні Пентагону, з яким ознайомився телеканал NBC News, йдеться, що закриття географічних командувань, водночас, створює політичні ризики, оскільки деякі країни можуть відчути, що США позбавили їх пріоритетів. Це також залишає командирів бойових підрозділів з великими географічними зонами відповідальності, що може зробити їх більш вразливими.

Джерело: https://t.me/znua_live/193824

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