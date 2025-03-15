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Адміністрація Трампа склала список із 43 країн, громадяни яких будуть обмежені в праві на в'їзд до США — NYT

Адміністрація Трампа склала список із 43 країн, громадяни яких будуть обмежені в праві на вїзд до США — NYT

(https://www.nytimes.com/2025/03/14/us/politics/trump-travel-ban.html)

Зокрема, їх розділили на три списки:

● Червоний (повна заборона): 11 країн, зокрема Афганістан, Іран, Північна Корея, Сирія, Судан, Венесуела та Куба.

● Помаранчевий (жорсткі візові обмеження): серед них Білорусь, росія, Пакистан, М’янма та Гаїті.

● Жовтий (посилений огляд безпеки): 26 країн мають 60 днів, аби усунути ризики, інакше їх чекають санкції.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/157573

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Темы: США, трамп

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