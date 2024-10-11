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Африканські «друзі» вказали росії на її справжнє місце у світі

Африканські «друзі» вказали росії на її справжнє місце у світі

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Президент Федерації футболу Бурунді Олександр Муенге повідомив, що збірній його країни було б цікаво провести товариський матч із національною командою росії. Але є нюанс – «це залежатиме від умов, які можуть бути запропоновані російським футбольним союзом».

Тобто одна з найбідніших держав світу вирішила поправити своє фінансове становище за допомогою рф, просто скориставшись тим, що російський футбол перебуває в міжнародній ізоляції.

Подібна поведінка Бурунді цілком нормальна й навіть типова. Так само поводиться з росією Китай у питанні газу, Індія – у питанні нафти, а також інші «партнери росії по БРІКС».

Саме таким є реальне становище росії у світі. Бурунді не просто принизила російський футбол, але й показала, яке насправді місце займає росія в «нашій Африці». Та й не лише в ній.

Джерело: https://t.me/spravdi/42018

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