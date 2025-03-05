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Американці мають завести курей і вирощувати їх у власному дворі — це вирішить проблеми високих цін на яйця
Про це заявила міністр аграрної політики Трампа Брук Роллінз
Товариш Мао передає привіт!
Я буду дуже волати, якщо ці кончені доведуть США до голоду.
Про всяк випадок я нагадаю, що Китай має таке величезне населення саме тому що там ідеальні аграрні умови. Мао це не завадило.
Майбутнє Америки - ніжки Зеленського чи ніжки Залужного, це вже як піде.
Джерело: https://t.me/yb_ua/8058