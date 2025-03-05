Про це заявила міністр аграрної політики Трампа Брук Роллінз

Товариш Мао передає привіт!

Я буду дуже волати, якщо ці кончені доведуть США до голоду.

Про всяк випадок я нагадаю, що Китай має таке величезне населення саме тому що там ідеальні аграрні умови. Мао це не завадило.

Майбутнє Америки - ніжки Зеленського чи ніжки Залужного, це вже як піде.

Джерело: https://t.me/yb_ua/8058

Новости портала «Весь Харьков»