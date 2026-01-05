Арешт Ніколаса Мадуро: що кажуть у світі про затримання президента Венесуели

Очільники Франції, Німеччини, Канади, Британії й Італії, а також голова МЗС Литви у своїх заявах наголосили на необхідності мирного й демократичного переходу влади у Венесуелі. Водночас вони підкреслили складність правової оцінки американської інтервенції

Реакція президента Франції

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив у соцмережі Х, що венесуельці позбулися диктатури Ніколаса Мадуро і можуть лише радіти з цього приводу, оскільки той узурпував владу і придушував фундаментальні свободи.

"Майбутній перехід влади повинен бути мирним, демократичним та з повагою до волі венесуельського народу. Ми прагнемо, щоб обраний у 2024 році президент Едмундо Гонсалес Уррутіа міг якнайшвидше забезпечити цей перехід", – написав він.

Що каже канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц позитивно візначив кінець правління Мадуро. Він зазначив, що Ніколас Мадуро довів Венесуелу до руїни, а останні вибори в країні були сфальсифіковані. Він зазначив, що Мадуро відігравав проблематичну роль у регіоні. Водночас Мерц наголосив, що правова оцінка втручання США є складною і потребує ретельного розгляду, а міжнародне право має залишатися керівною основою. За його словами, нині важливо уникнути політичної нестабільності у Венесуелі та забезпечити впорядкований перехід до обраного уряду.

Позиція прем'єр-міністра Британії

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Британія давно вважала Мадуро нелегітимним лідером і не оплакує його режим. Водночас він наголосив на важливості дотримання міжнародного права.

Стармер написав, що Британія давно виступала за зміну влади у Венесуелі.

"Ми вважали Мадуро нелегітимним президентом і не оплакуємо кінець його режиму. Сьогодні вранці я повторно висловив підтримку міжнародному праву. Уряд Британії обговорить розвиток ситуації з американською стороною у найближчі дні. Ми прагнемо безпечного й мирного переходу влади до легітимного уряду, що відображатиме прагнення венесуельського народу", – зазначив прем’єр Британії.

Що кажуть в уряді Італії

Прем’єрка Італії Джорджіа Мелоні заявила, що, попри суперечливий характер операції США, у даному випадку бачить підстави говорити про її легітимність.

"Італія, як і ключові міжнародні партнери, ніколи не визнавала самопроголошеної перемоги Мадуро на виборах і засуджувала репресії режиму", – зазначила прем’єрка.

За її словами, італійський уряд вважає, що зовнішнє військове втручання не має бути методом повалення тоталітарних режимів. Але водночас він вважає інтервенцію оборонного характеру, спрямовану проти гібридних атак на власну безпеку, легітимною – як у випадку державних суб’єктів, які сприяють наркоторгівлі.

Що кажуть у МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис нагадав, що президент Венесуели Ніколас Мадуро підтримував агресію росії проти України. Він додав, що Литва не визнавала Мадуро легітимним президентом Венесуели.

"Для нагадування – його режим підтримував загарбницьку війну росії проти України та активно співпрацював з Іраном та Кубою", – зазначив очільник МЗС Литви.

Він зазначив, що на даному етапі головне, щоб будь-які подальші кроки відповідали міжнародному праву.

Заява прем'єр-міністра Канади

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні привітав падіння режиму Мадуро у Венесуелі, та водночас нагадав про важливість дотримання міжнародного права.

"Канада не визнавала нелегітимний режим Мадуро з 2018 року, відколи він вкрав перемогу на виборах. Уряд Канади відтак вітає можливість для свободи, демократії, миру й процвітання для венесуельського народу", – заявив Карні.

Карні додав, що Канада підтримує суверенне право венесуельського народу визначати й будувати власне майбутнє.

В Норвегии назвали операцию США в Венесуэле несоответствующей международному праву – несмотря на все вопросы к режиму Мадуро.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Эйде отметил, что события в Венесуэле ознаменовали "серьезную эскалацию" и без того нестабильной ситуации в мире.

Он констатировал, что режиму Николаса Мадуро не хватало демократической легитимности, особенно после выборов 2024 года, которые показали потерю им поддержки большинства населения страны.

"Режим становился все более авторитарным и ответственным за распространенные и системные нарушения прав человека", – отметил Эспен Барт Эйде.

"Международное право является универсальным и обязательным для всех государств. Военная операция США в Венесуэле не соответствует международному праву", – продолжил он.

Глава МИД Норвегии добавил, что мирный переход к демократической власти остается единственным правильным путем для Венесуэлы и это потребует "инклюзивных политических процессов" с уважением к правам и стремлениям венесуэльцев.

Китай закликав США негайно звільнити Мадуро та його дружину

Папа Римський Лев XIV закликав Венесуелу залишатися незалежною державою і заявив, що з "душею, сповненою занепокоєння", стежить за розвитком подій захоплення США президента Ніколаса Мадуро та його дружини.

● Ранком суботи, 3 січня 2026 року, у столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи. Також у небі було помічено авіацію. За безпосереднім наказом президента США Дональда Трампа американський спецзагін Delta Force затримав та доправив до Сполучених Штатів проросійського соціалістичного диктатора Ніколаса Мадуро разом з його дружиною Силією Флорес.

● "Народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя": Україна підтримала затримання Мадуро американцями.

Джерело: espreso.tv

