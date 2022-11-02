Авіація Сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів: що вдалося знищити

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 2 листопада. 252 доба війни.

Протягом поточної доби противник завдав 1 ракетний та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вночі ворог знову атакував об’єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БпЛА «Шахед-136» в районах більш як 15 населених пунктів. Серед них – Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяне на Донеччині та місто Сміла Черкаської області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілюють населені пункти Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське.

Авіація Сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости