Безпілотні розвідники та потужний «бомбер»: які дрони допомагають нищити ворога на харківському напрямку

Кілька влучних ударів з повітря – й окупанти більш нікуди не їдуть. Безпілотним літальним апаратом керує боєць добровольчого підрозділу «Хартія». Каже, навіть невеличкий безпілотник може створити ворогу багато проблем.

Кім, оператор-інструктор БПЛА

В зависимости от того, что мы на него повесим и расстояние до цели. Чем ближе цель, тем больше на него можно навесить и он долетит. Зависит еще от дронов – этот рыженький может нести то, что может повредить танк.

Нема нічого складного у керуванні таким літальним апаратом, каже оператор дрона, навчитися можна за тиждень.

Кім, оператор-інструктор БПЛА

Если речь идет о БПЛА самолетного типа, там необходимо учитывать ветер, погодные нюансы. С дроном все проще. Потому что он садится и взлетает вертикально. Ветер для него есть критический – нельзя летать в какие-то сложные погодные условия. Но даже при таком тумане, как сейчас, некоторые самолеты было бы нежелательно запускать, т.к. есть возможность обледенения. В случае с дроном, если ситуация подразумевает необходимость, то дрон в таких условиях полетит. И его можно выпустить прямо из окопа – самолетного типа БПЛА так не летают. Для них нужна площадка, с которой они запускаются.

З висоти 500 метрів вже видно багато, каже Кім. Розповідає, як знайшли командно-спостережний пункт супротивника.

Кім, оператор-інструктор БПЛА

Они там ходили, их было определенное количество, ездили там техникой, машинками своими и в принципе не прятались. По косвенным признакам складывалось впечатление, что это работает какая-то спецура, но по факту не совсем. Они были уверены, что они тут пришли, все их уважают-ценят, это нормальное место и ничего им не будет. Но как-то так получилось, что их там больше нет.

Окупанти знають, що поява над їхніми позиціями українського дрона не несе за собою нічого приємного. Намагаються знищити наших «пташок», тож іноді бувають втрати, каже Кім. Проте до безпілотників як до розхідників він не ставиться в жодному разі.

Кім, оператор-інструктор БПЛА

Ни в коем случае, к каждому дрону мы относимся как к своим деткам. Но так иногда случается, что они теряются, по разным причинам. Бывает такое, что в силу необходимости, надо выполнить важную оперативную задачу, есть приоритеты. Я, как оператор, озвучиваю возможные риски по потере дрона, а мне уже говорят делай-не делай.

Добровольче формування Хартія працює на Харківському напрямку. Спочатку мали у розпорядженні невеличкі аматорські дрони, але вони теж виконували свою роботу.

Ілля Колдомасов, прес-офіцер Харківського добровольчого формування «Хартія»

Дроны хоть и маленькие, но они зависают над противником, корректируют, противник планомерно уничтожается и отходит с позиций. Благодаря дронам, которые корректируют нашу артиллерию, мы видим, где находится противник, сколько их (есть тепловизоры и мы видим, сколько там солдат), какая именно техника и можно корректировать в режиме онлайн: ребята, левее-правее, дальше-ближе. И так мы получаем точные попадания.

Зараз безпілотників більше, вони літають дальше та можуть нести більш потужні бойові заряди.

Ілля Колдомасов, прес-офіцер Харківського добровольчого формування «Хартія»

Как и для корректирования, когда дрон зависает над противником, так и для дальних полетов в тыл врага, также есть бомберы, которые сбрасывают боеприпасы и поражать противника. На самом деле то, что есть у нас – даже некоторые регулярные подразделения могли бы позавидовать тому, что у нас есть. И мы благодарим тех, кто нас поддерживаем – это харьковский бизнес, меценаты, волонтеры. Благодаря им мы все это получаем. Такая формула «Viribus unitis» (общими усилиями).

Парк дронів Хартії поповнив монстр українського виробництва. Це так званий бомбер, який може нести кілька потужних зарядів. Керує апаратом Влада, лікар та оператор БПЛА за сумісництвом.

Влада, оператор БПЛА

Это борт-бомбер. Есть разведчики, которые могут и корректировать, но у них должна быть хорошая камера и возможность зума. К бомберам нет таких высоких запросов. Их задача нести на себе вес и эффективно его сбрасывать. Этот борт четко для того, чтобы делать бабах.

Влада тренується піднімати борт у небо та вражати ціль з висоти 200 метрів.

Влада, оператор БПЛА

Есть определенные поправки на ветер, особенности стабилизации макетов, нужна определенная высота. Разнос и полет зависит от высоты – чем она выше, тем в принципе сложнее.

Ще кілька тренувань – і новий безпілотник можна буде відправляти на фронт для виконання бойових завдань.





Агентство Телевидения Новости