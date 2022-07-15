Бійці «Іноземного легіону», які воюють на Харківщині, розповіли, що потрібно для перемоги

Вони змінили мирне комфортне життя на камуфляж із жовто-блакитною налІпкою та безсонні ночі під обстрілами. Для двох американців та одного британця, які приїхали захищати Україну у складі Іноземного легіону, це перший військовий досвід. Ерін – позивний Ведмідь – у себе в Сіетлі займався розробкою дизайну кондиціонерів.

Ерін, позивний «Ведмідь» (США), боєць Іноземного легіону оборони України

Я дивився новини про війну вiд її початку разом з родиною і розумів, що треба щось робити. Та коли діти в Маріупольскій лікарні потрапили під обстріл, я зрозумів, що це про мене. Коли я приїхав сюди, я не розумів, що саме я буду робити, але мене навчили на кулеметника. Моя дружина військова, вона досить релігійна, тому вона дуже чітко усвідомлює сенс морального обов’язку. Моя донька важко це сприйняла та не хотіла прощатися. Але зараз ми кожного дня розмовляємо телефоном і я сподіваюся, що вона прийме моє рішення. ))

Кожен з бійців розуміє, що може не повернутися до рідних. Існує також можливість потрапити у полон. Звістка про приречення до страти трьох іноземців у так званій ДНР оптимізму не додає.

Крейг (Великобританія), боєць Іноземного легіону оборони України

Я розумію, що ці смерті – це порушення всіх норм і звичаїв війни, які задекларовані Женевською конвенцією. Якщо росія про це не турбується – у цьому немає нічого нового. Я маю свої задачі і виконую їх. Я розумію, що можливість полону існує, я не виключаю такої можливості. Ми фіксуємося на нашiй роботі, у нас є чіткі та лаконічні завдання, які ми маємо виконувати, в цьому роль солдата.

Райан (США), боєць Іноземного легіону оборони України

Я знаю межі своєї відповідальності, я бачу завдання, які ми маємо виконувати і працюю виключно в їх рамках, на цьому все.

Нещодавно під артобстрілом підрозділ втратив трьох бійців – Дагласа, Адріана та Таліту, модель з Бразилії.

позивний «Cойка-пересмішниця», директор зі зв’язків Іноземного легіону оборони України

Усі вони військові з бойовим досвідом, усі вони брали участь у бойових діях раніше. Ми надзвичайно шкодуємо та співчуваємо родинам, нам в легіоні дуже складно. Ми займаємося тим, щоб доставити тіла до родин і вони могли попрощатися і поховати загиблих. Ми намагаємося нашим легіоном підтримувати їхнi родини в цей тяжкий час, підтримувати один одного і моральних дух нашого легіону.

Бійці іноземного легіону захоплюються волею українських військових до перемоги. Кажуть, до такого настрою потрібно додати потужну зброю.

Ерін, позивний «Ведмідь» (США), боєць Іноземного легіону оборони України

Україні потрібна далекобійна артилерія, ракети далекої дії, Хаймарси. В мене була така ситуація, коли моїх друзів обстрілювали з танків та артилерії та єдине, через що ми вижили, це тому що ми звогли викликати вогневу підтримку від пожертвуваних М-777, американських артилерійських систем. Це врятувало нам життя. Тому все, що ви маєте – шліть сюди, нам дуже потрібна зброя.

Райан (США), боєць Іноземного легіону оборони України

Діяльність українців мене дуже вражає, як вони реагують на події, як вони згуртовуються. Це вражає і захоплює. Одна важлива річ про цю війну – це необхідність швидко адаптуватися. І українці мають цей талант – вони швидко адаптуються та вчаться.

Українці дуже хоробрі, кажуть легіонери. Усі, хто воює на землі – працюють на відмінно. Дайте їм те, що їм потрібно – і вони закінчать цю війну.





Агентство Телевидения Новости