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Благодатне, Затишшя та Елітне – повністю зі світлом

Благодатне, Затишшя та Елітне – повністю зі світлом

Енергетики АТ «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання у трьох населених пунктах Харківського району.

Як тільки вщухли обстріли, до своїх осель почали повертатися мешканці сіл Благодатне, Затишшя та Елітне. Нещодавно там розпочався рух автобусів.

Протягом двох тижнів енергетики в повному обсязі відновили енергоживлення для близько 500 домоволодінь.

«Під гуркіт близької канонади фахівці Липецького району електричних мереж привели до ладу розтрощені лінії електропередачі: замінили перебитий провід та пошкоджені вибухами опори. Через великий обсяг аварійно-відновлювальних робіт ремонтні бригади підсилили працівники з Шевченківського району, які виїхали з тимчасово окупованої території», – зазначили у товаристві.

Агентство Телевидения Новости

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