Благодатне, Затишшя та Елітне – повністю зі світлом
Енергетики АТ «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання у трьох населених пунктах Харківського району.
Як тільки вщухли обстріли, до своїх осель почали повертатися мешканці сіл Благодатне, Затишшя та Елітне. Нещодавно там розпочався рух автобусів.
Протягом двох тижнів енергетики в повному обсязі відновили енергоживлення для близько 500 домоволодінь.
«Під гуркіт близької канонади фахівці Липецького району електричних мереж привели до ладу розтрощені лінії електропередачі: замінили перебитий провід та пошкоджені вибухами опори. Через великий обсяг аварійно-відновлювальних робіт ремонтні бригади підсилили працівники з Шевченківського району, які виїхали з тимчасово окупованої території», – зазначили у товаристві.