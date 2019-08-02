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Богдан прокомментировал своё заявление об отставке

Богдан прокомментировал своё заявление об отставке

Глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал обнародование его заявления об отставке в Интернете.

Он подтвердил, что заявления об отставке писали все кадры Владимира Зеленского. 

«Заявление писал, все писали. Как оно появилась в интернете, не знаю. Может - журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб», - сказал Богдан.

На вопрос, есть ли у него желание уволиться, он ответил: «Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент».

Накануне в СМИ появилась информация, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении с должности председателя Офиса президента по собственному желанию. 

Также в распоряжении СМИ оказалось фото его заявления.

Владимир Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, отметив, что пока не подписывал ее.

 

Агентство Телевидения Новости

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