Британія та Франція працюють над планом припинення бойових дій в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон і Париж спільно розроблятимуть план припинення бойових дій в Україні. Надалі його обговорять із США, передає Укрінформ.

«Ми погодилися, що Велика Британія разом із Францією та, можливо, ще кількома країнами працюватиме над цим планом», – зазначив Стармер в інтерв’ю BBC.

● Коментуючи зустріч Зеленського та Трампа 28 лютого у Білому домі, британський прем’єр визнав, що «ніхто не хотів цього бачити».

● Після переговорів він зателефонував обом лідерам, наголосивши на важливості довготривалого миру для Європи та Великої Британії.

● Стармер також говорив із Макроном і Трампом після візиту Зеленського до Лондона 1 березня.

● Британський прем’єр переконаний, що Трамп підтримує ідею тривалого миру в Україні.

Джерело: https://t.me/c/1844171976/31516

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