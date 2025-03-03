Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 96

Британія та Франція працюють над планом припинення бойових дій в Україні

Британія та Франція працюють над планом припинення бойових дій в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон і Париж спільно розроблятимуть план припинення бойових дій в Україні. Надалі його обговорять із США, передає Укрінформ.

«Ми погодилися, що Велика Британія разом із Францією та, можливо, ще кількома країнами працюватиме над цим планом», – зазначив Стармер в інтерв’ю BBC.

● Коментуючи зустріч Зеленського та Трампа 28 лютого у Білому домі, британський прем’єр визнав, що «ніхто не хотів цього бачити».

● Після переговорів він зателефонував обом лідерам, наголосивши на важливості довготривалого миру для Європи та Великої Британії.

● Стармер також говорив із Макроном і Трампом після візиту Зеленського до Лондона 1 березня.

● Британський прем’єр переконаний, що Трамп підтримує ідею тривалого миру в Україні.

Джерело: https://t.me/c/1844171976/31516

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Україна – це місце відмивання грошей та корупції" - новий директор ФБР
Сегодня 11:15    63
3 березня 1912 року народився Лев Ребет, лідер ОУН
Сегодня 11:00    52
Білл Гейтс назвав 4 головні проблеми, з якими доведеться зіткнутися майбутнім поколінням
Сегодня 10:47    80
Україна і шлях від Трампа до Сі? Європа думає, чи не зблизитися з Китаєм
Сегодня 10:34    65
Бойовики рф отримали завдання «виховувати» українських школярів
Сегодня 09:33    95
Темные времена
Сегодня 09:16    138
Харківщина, 3 березня
Сегодня 09:11    95
У МЗС назвали антисемітською заяву Лаврова про Зеленського
Сегодня 09:10    126
WAR&SANCTIONS ― іноземні компоненти в російській РСЗВ “Торнадо-С”
Сегодня 09:04    95
Повна Стенограма розмови Трампа-Венса-Зеленського
Сегодня 08:57    121
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 