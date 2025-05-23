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Бронемашину "Варта 2" ставлять у серійне виробництво

Бронемашину Варта 2 ставлять у серійне виробництво

Провідний вітчизняний виробник армійських колісних машин компанія "Українська бронетехніка" провела усі необхідні випробовування СБА "Варта 2" і кодифікувала машину в Міноборони.

Процедура кодифікації пройшла успішно, броньовик отримав паспорт, з яким дозволяється постачання броньованої машини підрозділам Сил оборони, незалежно від їх відомчої належності.

Окрім цього, кодифікація дає дозвіл на закупівлю СБА "Варта-2" за бюджетні кошти. Відтепер ці машини за класичною процедурою закупівель можуть брати як армійці через свої служби тилового забезпечення, так і бюджетні організації, громади для постачань у війська.

Як повідомляє "Українська бронетехніка", нині йде наполеглива підготовка до серійного виробництва. Про це, зокрема, сказав генеральний директор компанії Владислав Бельбас, за словами якого на фронті існує велика потреба в автомобілях такого класу.

"Від початку представлення дослідного зразка і до сьогодні ми отримали чимало звернень військових щодо «Варти-2», що свідчить про високу потребу у бронеавтомобілях такого класу на фронті. Адже, окрім швидкості та мобільності, які необхідні в умовах сучасної війни, «Варта-2» має високий рівень захисту. А запас вантажопідйомності, що дає можливість інтеграції бойового модуля, надає безпрецедентну для класу бронеавтомобілів вогневу міць, необхідну для підтримки піхоти та знищення бронетехніки противника", – каже Бельбас.

Бойова броньована колісна машина "Варта 2" повну масу 14 тонн та може розвивати швидкість на дорозі з твердим покриттям 110 кілометрів на годину.

Балістичний захист бронеавтомобіля повністю відповідає стандарту НАТО STANAG 3, а протимінний захист – 3a/3b.

Бронекапсула кабіни й десантного відсіку оснащена протимінними сидіннями та сучасними системами безпеки, які створюють максимальний рівень захисту екіпажу. Зокрема, в автомобілі встановлено систему підвісної підлоги, що захищає екіпаж від перевантажень під час підриву.

До речі, підприємство кодифікувало варіанти СБА "Варта -2" з комплектаціями туреллю чи бойовим модулем. Вибір буде за замовником відповідно до специфіки його завдань.

Источник: auto.24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, україна

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