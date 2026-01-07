Держава
Сегодня 09:16
Центр гуманітарного розмінування та UNITED24 провели перші торги

Центр гуманітарного розмінування провів торги на очищення трьох обʼєктів за гроші, закумульовані в межах збору "Крок за кроком", ціна на послуги знизилася з 61,4 мільйона до 53,3 мільйона гривень.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Центр гуманітарного розмінування успішно провів торги на очищення трьох обʼєктів за гроші, закумульовані в межах збору "Крок за кроком" на платформі UNITED24", – говориться у повідомленні.

Йдеться про розмінування Високопільської лікарні (Херсонська область), Граківського ліцею (Харківська область) та Феневицького і Ірпінського лісництв на Київщині.

"За підсумками торгів ціна на послуги розмінування знизилася з 61,4 мільйона гривень до 53,3 мільйона", – зазначає міністерство.

"На аукціони прийшли десять операторів протимінної діяльності, хоча це не класична робота з очищення полів. У підсумки маємо трьох різних переможців на трьох різних обʼєктах, які є важливими для місцевих громад", – прокоментував заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

"Це перший такий спільний проєкт із ЦГР та UNITED24 і я сподіваюся, що це лише початок в реалізації подібних проєктів за підтримки всіх небайдужих", – додав він.

На початок січня вже підписані договори з операторами, які очищуватимуть територію та будівлі Граківського ліцею і кілька десятків гектарів Феневицького та Ірпінського лісництв. Процедури з підписання договору по Високопільській лікарні ще тривають.

Збір "Крок за кроком" платформа UNITED24 запустила спільно з Міністерством економіки, національною платформою гуманітарного розмінування Demine Ukraine та Центром гуманітарного розмінування.

Міністерство також повідомляє, що у квітні-травні вдалося зібрати понад 1,5 млн доларів.

До важливої ініціативи долучилися амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер та фронтмен гурту Gogol Bordello Євген Гудзь, організація Help Ukraine Now, а також інші донори платформи UNITED24 з понад 120 країн світу.

