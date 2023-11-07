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Централізована закупівля у Харкові: зекономили понад 50 мільйонів гривень

Централізована закупівля у Харкові: зекономили понад 50 мільйонів гривень

Завдяки роботі КП «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (ЦЗО) була досягнута економія коштів у розмірі 50,7 млн грн.

На підприємстві нагадали, що  перші закупівлі було проведено у квітні 2023 року, повідомляє міськрада.

Станом на 1 листопада КП провело 225 процедур закупівлі для 381 замовника-ініціатора, у тому числі 166 торгів – для закупівлі товарів, 30 – електроенергії та 29 – послуг. 

Також там зазначили, що діяльність Централізованої закупівельної організації – це, серед іншого, реалізація вимог Декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування, яку Харківська міська рада підписала в серпні 2023 року. 

«Практика проведення закупівель через ЦЗО дозволяє захистити публічні інтереси, не допустити проявів неправомірної приватної зацікавленості посадових осіб у результаті таких закупівель.

Тому вона є ефективним інструментом для розбудови доброчесної територіальної громади», – зазначили в КП. 

Нагадаємо, у вересні рішенням сесії міськради був розширений перелік товарів і послуг, закупівля яких обов’язково здійснюється через ЦЗО.

За словами міського голови Ігоря Терехова, у Харкові планують і надалі його розширювати, щоб оптимізувати закупівлю всіх товарів та послуг.

Агентство Телевидения Новости

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