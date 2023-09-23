Чехія веде переговори зі Швецією щодо навчання українських пілотів на винищувачах Gripen — Radio Prague International із посиланням на міністерку оборони Чехії Яну Чернохову.

На озброєнні Чехії перебуває ескадрилья з 14 винищувачів Gripen.

Міноборони Чехії також представило проєкт нового мандата на навчання в країні українських військових.

До кінця цього року Чехія планує підготувати близько чотирьох тисяч українських військових. Також Чехія продовжить поставляти зброю Україні.

Джерело: https://t.me/znua_live/113770

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