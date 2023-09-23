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Чехія веде переговори зі Швецією щодо навчання українських пілотів на винищувачах Gripen

Чехія веде переговори зі Швецією щодо навчання українських пілотів на винищувачах Gripen

Чехія веде переговори зі Швецією щодо навчання українських пілотів на винищувачах Gripen — Radio Prague International із посиланням на міністерку оборони Чехії Яну Чернохову.

На озброєнні Чехії перебуває ескадрилья з 14 винищувачів Gripen.

Міноборони Чехії також представило проєкт нового мандата на навчання в країні українських військових.

До кінця цього року Чехія планує підготувати близько чотирьох тисяч українських військових. Також Чехія продовжить поставляти зброю Україні.

Джерело: https://t.me/znua_live/113770

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