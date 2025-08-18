Чому Ірландії "відібрало" мову?

На наведеній нижче карті показано регіони Республіки Ірландії і відсоток людей, які щоденно спілкуються ірландською мовою по-за системою освіти (згідно із даними перепису населення у 2022 році). Якщо проаналізувати цю карту, то можна зробити висновок про те, що ірландська мова - це "вмираюча" мова. Але як сталося так, що острів, який століттями боровся за свою національну ідентичність фактично втратив свою мову? Насправді це сталося не вчора...

Причин цьому декілька:

1) Після колонізації Ірландії Англією з XV–XVI століть англійська почала домінувати у владі, освіті та економіці. Ірландську мову навіть забороняли у школах і на офіційних посадах, через що її використання стрімко зменшилося;

2) Під час Великого голоду багато носіїв ірландської мови загинули або емігрували. Це сильно скоротило чисельність людей, які говорили мовою щодня, особливо в сільській місцевості, де вона ще була жива.

3) Ірландці масово виїжджали до США, Канади, Австралії. У містах англійська ставала мовою життя і роботи, а ірландська часто залишалася "сільською" мовою, що додатково зменшувало її носіїв.

4) Після здобуття незалежності у 1921 році уряд зробив ірландську державною мовою, на практиці англійська залишалася основною у школах, бізнесі та медіа. Тобто багато людей формально знали ірландську, але не використовували її щодня. З часом це призвело до помітного зменшення її впливу.

5) Сьогодні близько 40–50% населення Ірландії можуть розуміти ірландську, але лише близько 2–5% користуються нею щодня, переважно у спеціальних ірландськомовних районах (Gaeltacht) або у культурних та освітніх проектах.

Ірландія є яскравим свідченням тому, як можна віками боротися за свою самобутність - але втратити основу цієї самобутності - свою власну мову, яка власне і відрізняє їх від сусідніх народів... Історія із Ірландією чудово демонструє що іноді мова важливіша за території, адже можна мати території, однак якщо на них не панує культурний простір своєї держави, головним атрибутом якого є звісно ж рідна мова, то все це лише умовна видимість державності...

