Човникова дипломатія Трампа між РФ та Україною часом нагадувала гру в “зіпсований телефон”

Нехтування президента США деталями свідчить, що припинення вогню, якого він прагне, є більш віддаленим, ніж його самовпевнені заяви, пишеGuardian.

(https://www.theguardian.com/us-news/2025/mar/21/donald-trump-ukraine-russia-war-ceasefire-putin-zelenskyy)

Після розмови з Путіним у вівторок Трамп заявив, що вони домовилися про часткове припинення вогню щодо "енергетичних та інфраструктурних" цілей, вказавши, що Росія не атакуватиме мости, лікарні, залізниці чи інші цивільні об’єкти. Через кілька годин російський дрон влучив в українську лікарню. У російській версії розмови йшлося про те, що вони погодилися припинити удари лише по "енергетичній інфраструктурі", натякаючи, що все інше залишається законною мішенню.

Наступного дня Трамп здивував світ, сказавши, що США пропонують американську приватизацію українських електростанцій як нову гарантію безпеки для українців. Трамп доручив своєму раднику з національної безпеки Волцу та держсекретареві Рубіо надати "точний" звіт про розмову. У звіті йшлося, що Трамп сказав Зеленському, що "американська власність на ці електростанції може бути найкращим захистом для цієї інфраструктури". Натомість у четвер Зеленський відповів, що електростанції є національною власністю і "належать українцям". Тому питання про привласнення станцій навіть не порушувалося.

- Якщо американці хочуть забрати станцію в росіян, інвестувати туди і модернізувати її, це зовсім інше питання. Щодо власності [на атомні електростанції], ми точно не обговорювали цього з президентом Трампом, — прокоментував розмову Зеленський.

Guardian пише, що Трамп має звичку описувати складні й іноді компромісні розмови в піднесеній, гіперболізованій формі. Колись він назвав телефонну розмову з Зеленським у 2019 році "ідеальною". Під час неї він пропонував Україні розпочати розслідування щодо сина Джо Байдена в обмін на військову підтримку.

Останні телефонні дзвінки Трампа, особливо з Путіним, відбувалися в подібному інформаційному вакуумі. Після їхньої розмови цього тижня Кремль заявив, що вимагав припинення іноземної військової допомоги Україні як частини довгострокового миру. Трамп стверджував, що це не обговорювалося.

Президент США прагне контролювати інформацію, яка виходить із його приватних дискусій із зарубіжними лідерами. В його останніх розмовах, особливо з Путіним, Білий дім не уточнив, які радники були присутні під час дзвінків. Лише Стів Уіткофф розповів про розмову, назвавши її "епічною, трансформаційною" і додавши, що він "пишається бути американцем, слухаючи її".

Наступного тижня човникова дипломатія в Ер-Ріяді може стати моментом, коли Трамп більше не зможе приховувати тріщини.

- Будуть переговори віч-на-віч, коли одна група буде в одній кімнаті, інша — в іншій, і вони сидітимуть, розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди, наче човникова дипломатія в готелі. Ось як це працюватиме, і тоді ми дізнаємося, де хто стоїть, — каже Кіт Келлог, посланець Трампа в Україні.

Уіткофф заявив, що вважає Путіна "добросовісним" і що після дзвінка Трампа російські військові збили сім власних безпілотників, запущених по Україні. Деякі представники російського ультрапатріотичного крила висміяли Уіткоффа в його наївності.

- Захід повірив у цю нісенітницю, і це чудово. Містер Віткофф сказав, що був вражений прагненням Росії до миру, — сказав Михайло Звінчук, популярний російський військовий блогер, підписаний як Рибар.

Джерело: https://t.me/in_factum/32538

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