Дані, які ми маємо, неоціненні для будь-якої країни — Федоров

Україна розглядає формати обміну даними з поля бою з союзниками, бо величезний масив збереженої інформації є одним із «козирів» Києва під час переговорів про підтримку від дружніх держав, повідомив перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters (https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-sees-priceless-digital-battlefield-data-trove-key-wests-support-2025-08-27/)

- Дані, які ми маємо, неоціненні для будь-якої країни, — розповів Михайло Федоров, додавши, що Київ зараз «дуже обережний» щодо їхнього поширення.

Великі набори даних є ключовими для навчання ШІ, щоб розпізнавати шаблони та робити прогнози.

З моменту російського вторгнення 2022 року Україна накопичила величезні обсяги задокументованої статистики з поля бою. А з війною, яка дедалі більше ведеться за допомогою дронів, Київ має мільйони годин бойових відеозаписів.

- Я думаю, це один із «козирів», як кажуть наші колеги та партнери, для побудови взаємовигідних відносин, — зазначив Федоров. «Попит на дані дуже високий, але наразі ми формуємо політику, як правильно організувати цей процес»

Україна також прагне позиціонувати себе як випробувальний полігон для міжнародних оборонних компаній, запрошуючи їх тестувати нову зброю на своїй території. За словами Федорова, наразі отримано майже 1000 заявок, а 50 різних продуктів уже «прибувають до України».

Україна нині застосовує ШІ для допомоги в керуванні дронами, включно з кількома системами для далекобійних атак углиб росії, повідомив Федоров. І зазначив, що триває робота над системами, які зроблять дрони повністю автономними та діяти в роях.

❗️ Україна використовує технології ШІ від американської компанії з аналізу даних Palantir для широкого спектра задач, таких як аналіз російських ударів чи відстеження дезінформаційних кампаній. Проте не всі застосування Palantir в Україні є військовими: система також допомагає визначати місця для будівництва бомбостійких підземних шкіл чи пріоритизувати території для розмінування.

За словами Федорова, наразі від 80% до 90% російських цілей, уражених на полі бою, знищуються дронами. Це зростання порівняно з 2024 роком, коли 70% піхоти та 75% транспортних засобів противника, були уражені дронами.

У рамках впровадження системи е-балів за підтверджені вбивства чи знищення російської техніки та обладнання, вже близько 500 000 дронів роздано підрозділам в обмін на бали.

Джерело: https://t.me/in_factum/37420

