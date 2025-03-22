Датский депутат Расмус Ярлов о покупке F-35

Как один из тех, кто принимал решения о покупке Данией F-35, я сожалею об этом.

США, безусловно, могут вывести самолеты из строя, просто прекратив поставки запасных частей. Они хотят усилить россию и ослабить Европу и показывают, что готовы нанести огромный ущерб мирным и верным союзникам, таким как Канада, просто потому, что они настаивают на своем существовании как независимая страна.

Я легко могу представить себе ситуацию, когда США потребуют Гренландию у Дании и будут угрожать деактивировать наше оружие и позволят россии атаковать нас, когда мы откажемся (что мы сделаем даже в этой ситуации).

Поэтому покупка американского оружия — это риск безопасности, на который мы не можем пойти. Мы сделаем огромные инвестиции в противовоздушную оборону, истребители, артиллерию и другое оружие в ближайшие годы, и мы должны избегать американского оружия, если это вообще возможно.

Я призываю наших союзников и друзей поступить так же.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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