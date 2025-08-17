Де ChatGPT заборонений станом на 2025

Уряди різних країн світу по-різному ставляться до інструментів штучного інтелекту, таких як ChatGPT. Деякі з них вітають цю технологію, а інші обмежують або взагалі забороняють доступ до неї з політичних, культурних або безпекових міркувань. У 2025 році ChatGPT залишатиметься недоступним у 20 країнах.

У цій візуалізації виділили країни, де ChatGPT заборонений, а також місця, де OpenAI не надає свої послуги.

Багато заборон діють у країнах із суворим контролем інтернету, таких як Китай, Північна Корея та Іран. Ці уряди обмежують доступ до іноземних цифрових платформ, часто посилаючись на контроль інформації та політичну стабільність як причини.

Наприклад, у Китаї користувачі мають доступ до декількох LLM, розроблених вітчизняними компаніями, включаючи Qwen від Alibaba, DeepSeek, Baichuan та Hunyuan, що підтримується Tencent.

Тим часом у зонах конфлікту, таких як Сирія, Афганістан та Ємен, заборони пов'язані як з проблемами безпеки, так і з обмеженою інфраструктурою.

Не всі країни зі списку мають активні заборони. У таких місцях, як Гонконг і Білорусь, послуга недоступна, оскільки OpenAI не підтримує там облікові записи. Ці виключення часто пов'язані з бізнес-складнощами, регуляторними або юридичними складнощами, а не з явною цензурою.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/5176

