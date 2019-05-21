Дело о палатке "Все для победы": суд отказал в удовлетворении апелляции горсовета

Так начинается слушание апелляции в деле установления палатки на площади Свободы - активисты исполняют государственный гимн. Его пытается перекричать судья. Заседание сразу переносят в большой зал - чтобы уместились все желающие.

Кроме этого, стороны имеют возможность ознакомиться с апелляционной жалобой - по словам стороны ответчика, им, а также представителям третьих лиц - СБУ, полиции, прокуратуры и облгосадминистрации, эту жалобу просто не прислали.

Ми можемо зробити наступне: на протязі 10-ти, ні, - 15-ти хвилин, видати вам ксерокопії цих документів, і через час ми зустрінемось

Активисты же разворачивают баннер "Все для победы", - такой же висел на палатке, пока утром неизвестные не попробовали его поджечь.

Позиция горсовета стороне ответчика представляется недостаточно обоснованной, ведь, по их мнению, самой палатки она почти не касается.

Игорь Черняк, представитель ответчика

Під час розгляду справи у суді апеляційної інстанції ми не почули будь-яких нових аргументів, будь-яких належних аргументів від міської ради. Мені здається що представники міської ради ще більше заплуталися у своїй позиції, бо цієї позиції немає. Позов пред*явлено до пана Лебедя, позов не стосується палатки, позов стосується саме заборони пану Лебедю користуватися вже встановленою палаткою і забороною саме йому встановлювати нові намети

Объяснить, почему именно господину Лебедю должны запретить заходить в палатку, и как это поможет коммунальщикам отремонтировать теплосети, представитель горсовета отказывается.

Представители же СБУ и прокуратуры считают, что палатка не несет никакой опасности.

Горсовет пытается приобщить к делу информацию о поджоге здания, однако суд считает, что она не касается апелляции, и после этого выносит решение.

Зоя Подобайло, председатель коллегии судей

Суд постановив: апеляційну скаргу Харківської міської ради залишити без задоволення, рішення харківського міського суду від 17 травня 19 року по справі № 520 залишити без змін.

Это решение вступает в силу с момента провозглашения, однако у стороны горсовета после составления полного решения будет еще 30 дней на кассационную жалобу в Верховный суд.

Агентство Телевидения Новости