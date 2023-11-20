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Демонтаж під’їзду в будинку по вулиці Наталії Ужвій планують завершити в січні

Демонтаж під’їзду в будинку по вулиці Наталії Ужвій планують завершити в січні

Роботи з демонтажу першого підʼїзду багатоповерхового будинку, пошкодженого внаслідок обстрілів, тривають на вул. Наталії Ужвій, 82.

Як розказав заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасенов, перший і найскладніший етап демонтажу верхньої частини будинку, а саме ліфтового приміщення, перебуває на фінальній стадії, повідомляє пресслужба міськради.

«Цей будинок у такому стані, що якщо ми його не демонтуємо, він може неконтрольовано впасти та зруйнувати ще один під’їзд.

Будинок розбирають, починаючи з верхнього поверху, і так поверх за поверхом униз», – розповів він.

Роботи з демонтажу планують завершити до кінця цього року, максимум – до середини січня.

Агентство Телевидения Новости

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