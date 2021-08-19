Депутаты областного совета проголосовали за увольнение Товмасяна

Сегодня, 19 августа, на внеочередной сессии Харьковского областного совета депутаты приняли решение уволить Артура Товмасяна в связи заявлением главы облсовета.

"За" проголосовало 88 человек. "Против" - 5.

Напомним, в июле 2021 года детективы НАБУ сообщили заму Товмасяна и его "сообщнику-адвокату" о подозрении в получении взятки около 1 млн грн. Вскоре подозрение по делу огласили также и главе облсовета Артуру Товмасяну.

Агентство Телевидения Новости