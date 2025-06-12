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Держава-агресор рф формує лояльну до кремля африканську еліту, — представник ГУР МО України Андрій Юсов

Держава-агресор рф формує лояльну до кремля африканську еліту, — представник ГУР МО України Андрій Юсов

Держава-агресор росія нарощує свою присутність на африканському континенті, використовуючи освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу.

Один із ключових напрямів — створення умов для формування лояльної до москви “африканської еліти”. З цією метою рф послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету. Основні напрями підготовки — сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина.

У провідних університетах Африки планують відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів. У перспективі — синхронізація освітніх програм до стандартів рф.

▪️За задумом кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту.

Окрему увагу в рф приділяють роботі з молоддю через спортивні ініціативи.

“Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до кремля“, — коментує представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/6131

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