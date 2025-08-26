Джей Ді Венс телефонував Залужному після сварки із Зеленським у Білому домі у лютому. Той відмовився від розмови

Про це пише The Guardian із посиланням на власні джерела. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/aug/25/general-envoy-future-ukraine-president-valerii-zaluzhnyi-london-waiting-game

Віцепрезидент США Джей Ді Венс хотів знайти заміну «проблемному» президенту України, тому вирішив зв'язатися «різними дипломатичними каналами» з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Залужним. Однак той після консультації з керівником апарату Зеленського відмовився відповідати на дзвінок.

Одне із джерел видання розповіло, що це був «демонстративний вияв єдності в один із найгірших моментів для України з початку повномасштабного вторгнення».

«Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними», — заявив співрозмовник Guardian.

▪️Під час візиту президента України до Овального кабінету 28 лютого Джей Ді Венс багато втручався в розмову президентів і звинувачував українського президента в невдячності. На питання Зеленського, чи був він в Україні, Венс сказав, що «бачив усе в сторіз».

------------

Голова ОП Єрмак приїздив у Лондон до посла України у Британії Залужного і пропонував приєднатись до команди Зеленського на майбутніх виборах, але той відмовився. Він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує ОП жодних неприємних сюрпризів. "Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене, приватно", – цитує видання слова Залужного Єрмаку

Джерело: https://t.me/babel/73521, pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»