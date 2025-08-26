Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:52
Просмотров: 99

Джей Ді Венс телефонував Залужному після сварки із Зеленським у Білому домі у лютому. Той відмовився від розмови

Джей Ді Венс телефонував Залужному після сварки із Зеленським у Білому домі у лютому. Той відмовився від розмови

Про це пише The Guardian із посиланням на власні джерела. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/aug/25/general-envoy-future-ukraine-president-valerii-zaluzhnyi-london-waiting-game

Віцепрезидент США Джей Ді Венс хотів знайти заміну «проблемному» президенту України, тому вирішив зв'язатися «різними дипломатичними каналами» з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Залужним. Однак той після консультації з керівником апарату Зеленського відмовився відповідати на дзвінок.

Одне із джерел видання розповіло, що це був «демонстративний вияв єдності в один із найгірших моментів для України з початку повномасштабного вторгнення».

«Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними», — заявив співрозмовник Guardian.

▪️Під час візиту президента України до Овального кабінету 28 лютого Джей Ді Венс багато втручався в розмову президентів і звинувачував українського президента в невдячності. На питання Зеленського, чи був він в Україні, Венс сказав, що «бачив усе в сторіз».

------------

Голова ОП Єрмак приїздив у Лондон до посла України у Британії Залужного і пропонував приєднатись до команди Зеленського на майбутніх виборах, але той відмовився. Він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує ОП жодних неприємних сюрпризів. "Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене, приватно", – цитує видання слова Залужного Єрмаку

Джерело: https://t.me/babel/73521, pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

П’ять воєн, які можуть розпочатися протягом найближчих п’яти років
Сегодня 11:11    57
На Житомирщині викрили схему з вирощування і продажу зерна з радіоактивно забруднених земель
Сегодня 10:41    59
СБУ та Нацполіція викрили у Запоріжжі «сімейний підряд» адвокатів, які займалися схемами для ухилянтів
Сегодня 10:29    63
Окупанти донесли батькам про заборону використання української мови у захоплених школах
Сегодня 10:29    59
БЕБ - порушення у тендері на суму майже 9 млн грн
Сегодня 10:17    55
На ТОТ Запорізької області для "урочистих заходів" звозили масовку з Волгограда
Сегодня 10:04    86
The Wall Street Journal про роботу екіпажів стареньких Yak-52, які залучаються для збиття російських дронів
Сегодня 09:40    98
Інформація про нібито вбивство старшого лейтенанта поліції Ігоря Гапенка в Одесі та його причетність до побиття цивільного громадянина не відповідає дійсності
Сегодня 09:29    79
Вето президента Польщі на допомогу українцям може позбавити Україну доступу до Starlink
Сегодня 09:18    89
Збито/подавлено 47 ворожих БПЛА
Сегодня 09:12    95
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 