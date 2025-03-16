Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:53
Просмотров: 53

Длинный “Нептун”

Длинный “Нептун”

Ракета «Довгий Нептун» може летіти на 1000 кілометрів, вона успішно пройшла випробування та була вже застосована в умовах бою, — Зеленський

Это видео заявляется как успешное применение по Туапсинскому НПЗ модернизированной дозвуковой крылатой ракеты Р-360, она же часто называется как длинный “Нептун”, то есть, ракета ПКРК “Нептун” с увеличенной дальностью нанесения ударов до 500 км и более.

Буквально вот-вот президент Украины Владимир Зеленский отмечал успешное испытание/применение этой ракеты, а в 2024 году он отмечал возможность производства в 2025-м 3-х тысяч крылатых ракет. Возможно, речь тогда шла именно о них.

По видео я могу сказать, что на удар дроном явно это не похоже. Прежде всего, удар дроном не создаёт такую сильную первичную звуковую волну, и она по звучанию явно значительно выше того, что создаёт 40-70 кг боевой части. Во вторых, буквально сразу произошла полная детонация всего, как и взрывчатого вещества средства поражения, так и содержимого резервуара, в то время как при ударе меньшей боевой части происходит процесс обратный – незначительная детонация, а затем детонация содержимого резервуара с последующим выгоранием.

Лично для меня нет ничего удивительного в том, что именно ракета от ПКРК “Нептун” стала базой для дальнейшего создания дальнобойного средства поражения. Я всегда отстаивал ПКРК “Нептун” и отмечал его перспективное развитие, возможность многофункционального применения как сухопутными, так и морскими и авиационными носителями, с последующим улучшением ТТХ и превышением дальности поражения в 500 км, в то время как некоторые “эксперты”, пользующиеся неоспоримым авторитетом, целенаправленно топили украинскую разработку, как и многие другие, например, САУ “Богдана”…

Если бы не эти псевдо-эксперты, живущие в своих странных и крайне ограниченных маня-мирках, мы бы имели возможность такие удары наносить по территории россии, вглубь на 500 и более километров, не в 2025-м году, а в 2022-м!

С одной стороны, приятно смотреть на то, как Туапсинский НПЗ, находящийся за более чем 450 километров от ЛБС, детонирует и горит, а с другой, как печально, что стая дятлов, пользовавшихся в прошлом повышенным вниманием политических сил и СМИ, тормозила и топила наш ВПК долгие годы, пока петух не клюнул всех в пятую точку в 2022-м… А сейчас, все такие патриоты, патриоты, вот прямо клейма нет, где ставить!

А ведь история очень скоро может повториться.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23917

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Більше половини американців — 55% не схвалюють дії Трампа в питанні російсько-української війни, і лише 38% — схвалюють
Сегодня 07:30    4
США завдали масштабних військових ударів по десятках цілей в Ємені
Сегодня 07:18    27
російські удари по газовій інфраструктурі України
Сегодня 07:14    35
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно
Сегодня 07:06    36
Злочинна діяльність окупантів вбиває річку Молочну
Сегодня 07:04    46
Зеленський визначився зі складом переговорної групи України для взаємодії з міжнародними партнерами для досягнення справедливого миру
Сегодня 06:43    61
Удары дронами за первую половину марта 2025
Сегодня 06:32    57
Стармер закликає світових лідерів «продовжувати тиск» на путіна з питання припинення вогню в Україні — The Associated Press
Сегодня 06:21    66
Операція у Курській області рф продовжується - Зеленський
Сегодня 06:11    74
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    73
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 