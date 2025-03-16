Ракета «Довгий Нептун» може летіти на 1000 кілометрів, вона успішно пройшла випробування та була вже застосована в умовах бою, — Зеленський

Это видео заявляется как успешное применение по Туапсинскому НПЗ модернизированной дозвуковой крылатой ракеты Р-360, она же часто называется как длинный “Нептун”, то есть, ракета ПКРК “Нептун” с увеличенной дальностью нанесения ударов до 500 км и более.

Буквально вот-вот президент Украины Владимир Зеленский отмечал успешное испытание/применение этой ракеты, а в 2024 году он отмечал возможность производства в 2025-м 3-х тысяч крылатых ракет. Возможно, речь тогда шла именно о них.

По видео я могу сказать, что на удар дроном явно это не похоже. Прежде всего, удар дроном не создаёт такую сильную первичную звуковую волну, и она по звучанию явно значительно выше того, что создаёт 40-70 кг боевой части. Во вторых, буквально сразу произошла полная детонация всего, как и взрывчатого вещества средства поражения, так и содержимого резервуара, в то время как при ударе меньшей боевой части происходит процесс обратный – незначительная детонация, а затем детонация содержимого резервуара с последующим выгоранием.

Лично для меня нет ничего удивительного в том, что именно ракета от ПКРК “Нептун” стала базой для дальнейшего создания дальнобойного средства поражения. Я всегда отстаивал ПКРК “Нептун” и отмечал его перспективное развитие, возможность многофункционального применения как сухопутными, так и морскими и авиационными носителями, с последующим улучшением ТТХ и превышением дальности поражения в 500 км, в то время как некоторые “эксперты”, пользующиеся неоспоримым авторитетом, целенаправленно топили украинскую разработку, как и многие другие, например, САУ “Богдана”…

Если бы не эти псевдо-эксперты, живущие в своих странных и крайне ограниченных маня-мирках, мы бы имели возможность такие удары наносить по территории россии, вглубь на 500 и более километров, не в 2025-м году, а в 2022-м!

С одной стороны, приятно смотреть на то, как Туапсинский НПЗ, находящийся за более чем 450 километров от ЛБС, детонирует и горит, а с другой, как печально, что стая дятлов, пользовавшихся в прошлом повышенным вниманием политических сил и СМИ, тормозила и топила наш ВПК долгие годы, пока петух не клюнул всех в пятую точку в 2022-м… А сейчас, все такие патриоты, патриоты, вот прямо клейма нет, где ставить!

А ведь история очень скоро может повториться.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23917

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