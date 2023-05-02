До літа на Харківщині зможуть повернути світло для майже 4000 споживачів

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, роботи з відновлення електропостачання в регіоні ведуться в посиленому режимі.

Нагальною потребою є розмінування ліній електропередач. У квітні піротехніки оглянули та розмінували 290 км мереж. Це дозволило полагодити 72 км пошкоджених магістралей та відновити електропостачання до 3 населених пунктів Балаклійської громади. Світло отримали понад 2100 споживачів.

«Продовжуємо посилено співпрацювати з «Харківобленерго» та усіма профільними службами, аби електрики отримували всі необхідні матеріали для ремонту та обслуговування мережі і повернення світла на деокупованих територіях регіону. Залучаємо з інших регіонів країни спецтехніку для піротехнічних підрозділів», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Над відновленням електропостачання на Харківщині працюють 64 бригади «Харківобленерго». У відомстві зазначають, що працівників вистачає і темпи відновлення світла збільшаться за сприятливих погодних умов.

«У травні плануємо подати світло 3500-4000 абонентів області. Як і планували, незабаром відновимо електропостачання до Гракового Чугуївського району. Також маємо амбітні плани вже у травні подати світло до Руської Лозової», – додав перший заступник Голови правління, технічний директор «Харківобленерго» Олексій Ганус.

Для посилення піротехнічних підрозділів у розмінуванні критичної інфраструктури Харківщина отримала машини MV-4. Незабаром на потреби саперів мають передати ще 2 спецавтівки MV-10.

Агентство Телевидения Новости