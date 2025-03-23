Дональд Трамп може зруйнувати НАТО, навіть не виводячи США з Альянсу

У Білого дому є багато варіантів — Newsweek.

На думку опитаних журналістами експертів, адміністрації Трампа достатньо підірвати довіру, на якій ґрунтується саме існування Альянсу.

"Все, що насправді потрібно, — це щоб країни НАТО засумнівалися у відданості Америки Статті 5, а також щоб супротивники Альянсу поставили під сумнів її виконання", — вважає доцент кафедри міжнародної безпеки і стратегії в Університеті Ексетера Девід Благден.

За словами директора з питань міжнародної безпеки Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Ніла Мелвіна, ця довіра вже почала руйнуватися.

Крім того, Трамп може публічно натякнути, що США захищатимуть лише тих союзників, які витрачають на оборону не 2%, а 5% ВВП. Що також завдасть шкоди Альянсу.

"Ви можете піти за дуже негативним сценарієм зради без формального виходу США з НАТО, і це та страшна річ, з якою зараз доводиться стикатися європейськими урядами", — зауважує колишній посадовець НАТО Едвард Гантер Крісті.

У військовому плані Трамп може значно скоротити присутність американських військових у Європі, формально залишаючись у НАТО.

США вже заявили, що мають намір сфокусуватися на протидії Китаю, отже, десятки тисяч військових можуть бути передислоковані з країн Центральної Європи.

"Трамп також може вдатися до стратегії, викладеної консервативним академіком Сумантрою Майтрою, який запропонував "спляче НАТО", коли американські солдати і техніка виводяться з Європи, але на континенті зберігається ядерна парасолька США і військово-морська присутність", — йдеться у матеріалі.

За даними джерел NBC News у Пентагоні, Сполучені Штати також планують відмовитися від посади Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі.

Віцеадмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який свого часу обіймав цю посаду, вважає це "важливим сигналом Європі".

"Ймовірність дуже суттєвого відсторонення США або навіть залишення Європи перед обличчям загрози з боку рф є досить імовірною.

Зараз жоден відповідальний європейський уряд не може дозволити собі не готувати плани оборони за умов відсутності допомоги з боку США", — сказав Едвард Крісті.

Окрім скорочення військової присутності, США також можуть припинити участь у навчаннях НАТО.

Минулого місяця без участі американських військ пройшли найбільші цього року військові навчання Альянсу.

Побоювання союзників, зокрема, по альянсу Five Eyes (США, Канада, Велика Британія, Австралія і Нова Зеландія), викликає й можлива відмова Сполучених Штатів ділитися розвідувальними даними (https://t.me/znua_live/192671).

"Припинення надання допомоги та розвідувальної інформації Україні, країні-партнеру, яка перебуває у стані війни, ніколи не забудеться", — підкреслює Крісті.

За словами Ніла Мелвіна, американські офіційні особи також можуть припинити відвідувати певні засідання НАТО, особливо ті, які зосереджені на розгортанні сил або підтримці Європи.

Джерело: https://t.me/znua_live/194366

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