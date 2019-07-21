Досрочные парламентские выборы: окончательные данные Национального экзит-полла

По состоянию на 20.00, момент закрытия избирательных участков, в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий.

Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта "Национальный экзит-пол 2019", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, за партию "Европейская солидарность" - 8,8%, за партию "Батькивщина" - 7,4%, за партию "Голос" - 6,5% избирателей.

Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию "Сила и честь" проголосовали 4,3%, за партию "Оппозиционный блок" - 3,3%, за «Партию Шария» - 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%, за партию ВО "Свобода" - 2,1%.

За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-полла, проголосовали менее 2% тех, кто принял участие в голосовании.

Отметим,о прос на выходе из избирательных участков в день голосования провели Киевский международный институт социологии, Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Экзит-пол проводился на 300 участках, и на каждом участке опрошено около 45 человек.

Организаторы сообщили, что полевой этап исследования будут осуществлять КМИС и Центр Разумкова. Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части, заграничные участки, и за исключением оккупированных территорий). Выборка будет репрезентативна для Украины в целом и для ее 4 регионов (запад, центр, восток, юг). Выборка является двухэтапной. На первом этапе в каждой области выбирается количество участков в соответствии с процентом избирателей в этой области. Сами участки выбирают случайным образом. На втором этапе проводится опрос избирателей на выходе из избирательных участков с определенным шагом отбора. Результаты несколько раз в день передают в центральный офис социологических компаний.

Результаты опроса будут представлены в общенациональном масштабе и в разрезе четырех регионов: Западный регион - Закарпатская, Волынская, Ривненская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области; Центральный регион - Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и город Киев; Южный регион - Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области; Восточный регион - Харьковская область, Донецкая и Луганская области (подконтрольные украинской власти).

Объем выборки - около 13 тысячи респондентов.

Агентство Телевидения Новости