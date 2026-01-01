Экономики ЕС и США: сравнение доли от мирового ВВП в 1990 и 2025 гг

ЕС некогда был одним ключевых экономических игроков на планете Хватило не так уж и много времени, чтобы старение населения, зарегулированность и отсутствие последовательной стратегии изменило положение вещей. Размер ВВП в номинале в 2016(данные МВФ):

- ЕС: $16.4 трлн

- США: $18.8 трлн

Размер ВВП в номинале в 2024 (данные МВФ):

- ЕС: $19.4 трлн

- США: $29.2 трлн

Если у ЕС показатель за 8 лет вырос лишь на $3 трлн, то Штаты прибавили $10.4 трлн. Тем самым разрыв вырос с $2.4 трлн до $9.8 трлн. При этом в ЕС население на 110 млн больше Штатов: 450 млн жителей против 340 млн

Ещё одна хорошая иллюстрация стагнации Старого света (и Японии в придачу) на фоне США:

Доля от мирового ВВП в номинале (данные МВФ) В 1990-м:

- Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания вместе взятые: 37%

- США: 26%

Доля от мирового ВВП в номинале (данные МВФ) В 2025-м:

- Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания вместе взятые: 16%

- США: 26%

Штаты сохранили свою долю в мировой экономике (выраженной в номинале), в то время как у 5 крупных экономических игроков собственная доля за 35 лет снизилась в два с лишним раза, с 37% до 16%. За поколение с лишним между «пятёркой» и Америкой в пользу последней произошёл транзит от соотношения номинального ВВП 1.42:1 к 0.61:1. В этих условиях сохранение и даже упрочение положения США как неформального лидера Запада более чем логично.

Джерело: facebook.com/annopolsky

