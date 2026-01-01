Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 61

Экономики ЕС и США: сравнение доли от мирового ВВП в 1990 и 2025 гг

Экономики ЕС и США: сравнение доли от мирового ВВП в 1990 и 2025 гг

ЕС некогда был одним ключевых экономических игроков на планете Хватило не так уж и много времени, чтобы старение населения, зарегулированность и отсутствие последовательной стратегии изменило положение вещей. Размер ВВП в номинале в 2016(данные МВФ):

- ЕС: $16.4 трлн

- США: $18.8 трлн

Размер ВВП в номинале в 2024 (данные МВФ):

- ЕС: $19.4 трлн

- США: $29.2 трлн

Если у ЕС показатель за 8 лет вырос лишь на $3 трлн, то Штаты прибавили $10.4 трлн. Тем самым разрыв вырос с $2.4 трлн до $9.8 трлн. При этом в ЕС население на 110 млн больше Штатов: 450 млн жителей против 340 млн

Ещё одна хорошая иллюстрация стагнации Старого света (и Японии в придачу) на фоне США:

Доля от мирового ВВП в номинале (данные МВФ) В 1990-м:

- Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания вместе взятые: 37%

- США: 26%

Доля от мирового ВВП в номинале (данные МВФ) В 2025-м:

- Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания вместе взятые: 16%

- США: 26%

Штаты сохранили свою долю в мировой экономике (выраженной в номинале), в то время как у 5 крупных экономических игроков собственная доля за 35 лет снизилась в два с лишним раза, с 37% до 16%. За поколение с лишним между «пятёркой» и Америкой в пользу последней произошёл транзит от соотношения номинального ВВП 1.42:1 к 0.61:1. В этих условиях сохранение и даже упрочение положения США как неформального лидера Запада более чем логично.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Проблемні кредити ведуть економіку рф до обвалу
Сегодня 09:46    36
Год угасающей надежды
Сегодня 09:24    63
Партнерство США і України розпадається, через дії Пентагону гинули українські солдати, яким Вашингтон заблокував передачу боєприпасів, — NYT
Сегодня 08:46    96
Прогноз від The Financial Times на 2026-ий рік
Сегодня 08:15    97
Чого очікувати в 2026 році
Сегодня 07:15    136
Автопілот уперше в історії здійснив аварійну посадку літака: робот врятував життя людям
31.12.2025 11:30    139
Цивільна промисловість рф прискорює падіння
31.12.2025 10:44    126
З 1 січня запрацює Роумінг як вдома: в Мінцифри розповіли, що це не лише про тариф
31.12.2025 09:59    168
російська залізнична компанія-монополіст «ржд» занурюється у все глибшу кризу та змушена урізати витрати
31.12.2025 08:34    121
Хочеш жити... ну і крутяться... Як можуть
31.12.2025 08:15    110
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 