Фіцо поскаржився главі Євроради Антоніу Кошті на Зеленського

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який нещодавно їздив до москви на перемовини, поскаржився главі Євроради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн на відмову України продовжувати транзит російського газу.

Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський "в односторонньому порядку, без будь-яких відкритих консультацій з інституціями ЄС або зацікавленими державами-членами, оголосив, що після 1 січня 2025 року Україна не буде забезпечувати транзит газу через свою територію в напрямку Словаччини".

"Мовчазне прийняття одностороннього рішення українського президента є абсолютно ірраціональним і неправильним, і призведе до напруженості та заходів у відповідь", - написав Фіцо.

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У Словаччині обурились через заяву Зеленського про те, що прем’єр країни Фіцо своїми погрозами припинити постачати електрику в Україну відкрив "другий енергетичний фронт".

У МЗС країни наголосили, що оскільки Україна "перебуває у затяжному військовому конфлікті", їй "слід утримуватися від створення нових противників або вигадування ідеї "другого фронту"

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/30054, https://t.me/ukrpravda_news/55225

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